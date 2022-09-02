TİKA'nın 'Tecrübe Paylaşım Programı' kapsamında Türk öğrenciler Azerbaycan'a geldi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) düzenlediği "2022 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan 13 Türk öğrenci Azerbaycan'ı ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) düzenlediği "2022 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan 13 Türk öğrenci Azerbaycan'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde eğitim gören 13 kız öğrenci 7 günlük ziyaret kapsamında başkent Bakü ile Sumgayıt ve Gence şehirlerini gezecek.

Öğrenciler, ziyaretlerinin ilk gününde Bakü'de T3 Vakfı iş birliğinde ve TİKA tarafından teknik ekipman desteği verilerek 2022 yılında kurulan Bakü Bilim Merkezi'nde eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı.

Katılımcılardan bazıları Azerbaycan'la ilgili ilk izlenimlerini AA muhabiri ile paylaştı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Tuğçe Demirtaş, Bakü'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan halkının çok samimi ve sıcakkanlı insanlar olduğunu söyledi.

Demirtaş, "İki devlet, tek millet deniliyordu. Bunu da burada çok iyi gördüm. Burada bir gönül bağı oluşturduk. Zaten buraya gönüllü elçi olarak geldik. Burada gördüklerimi ve edineceğim tecrübeyi döndüğümde kendi ülkemde anlatacağım." dedi.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Büşra Tarım da "Kardeş ülkemizdeyiz. Çok mutluyum. Çok iyi ağırlanıyoruz. TİKA'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Kırım, "Azerbaycan'a geldiğim için çok mutluyum. Hem TİKA'ya hem Azerbaycan halkına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel karşılandık. Kardeş ülkemiz zaten. Buradaki yaşam tarzını görmek hem akademik hem de özel hayatıma büyük katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Program kapsamında Bakü, Gence ve Sumgayıt'ta bazı eğitim kurumlarını, tarihi mekanları, şehitlikleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilciliklerini ziyaret edecek öğrencilere TİKA'nın hayata geçirdiği projelerle ilgili bilgi verilecek.

TİKA'nın koordinasyonundaki 2022 Tecrübe Paylaşım Programı'nı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türkiye Gençlik Vakfı destekliyor.