Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Tika Başkan Yardımcısı Coşkun ile Görüştü

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun ile bir araya gelerek TİKA'nın Suriye'nin kalkınma ve yeniden imar süreçlerine olan desteğini ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'la Büyükelçiliğimizde görüşmüştür. Görüşmede, TİKA'nın Suriye'nin kalkınma ve yeniden imar süreçlerine olan desteği ile hayata geçirilmesi öngörülen projeler ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.