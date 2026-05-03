TİKA'nın, Cezayir'de kurduğu Güneş Enerjisi Eğitim Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir Turizm ve Geleneksel El Sanatları Bakanlığı ile işbirliğinde Cezayir'de kurulan Güneş Enerjisi Eğitim Laboratuvarı açıldı.

Cezayir'in batısında yer alan Naama (En-Neame) şehrinde kurulan laboratuvarın açılışı, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Bakanlık yetkilileri, il müdürleri ve laboratuvarda eğitim alanları kursiyerlerin katılımıyla yapıldı.

Açılış programında konuşma yapan Büyükelçi Küçükyılmaz, TİKA tarafından kurulumu tamamlanan bu laboratuvarın, Türk ve Cezayir halkları arasındaki kardeşliğin küçük ama önemli bir sembolü olduğunu söyledi.

TİKA'nın, Cezayir'in birçok şehrinde yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak projeler gerçekleştirdiğini ve son yıllarda bölgede güneş enerjisi kullanımının giderek yaygınlaştığını kaydeden Küçükyılmaz, şöyle konuştu:

"TİKA tarafından kurulan bu laboratuvar, bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verecek ve gençlerin istihdamına katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dost ve kardeş Cezayir halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Cezayir Turizm ve Geleneksel El Sanatları Bakanlığı Dış İlişkiler Sorumlusu İzzettin Kali ise konuşmasında, Cezayir Sahrası'nın başlangıcı sayılan şehirlerden biri olan Naama'da son yıllarda güneş enerjisi kullanımının arttığını dile getirdi.

Bölgenin, teknik personel eksikliği sebebiyle montaj, bakım ve onarım konularında başkente bağımlı durumda olduğunu belirten Kali, TİKA tarafından kurulan atölye sayesinde bu eksikliğin kısa zamanda ortadan kalkacağı ifade etti.

Naama Güneş Enerjisi Eğitim Laboratuvarı'nın bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Kali, proje için TİKA çalışanlarına teşekkür etti.

Açılış programı sonunda "Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj, Bakım ve Onarımı" konulu eğitime katılan 20 kişiye sertifikaları takdim edildi.