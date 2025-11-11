TİKA, Nijer'de Çiftçilere Ekipman Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de çiftçilere ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, kuraklık ve küresel ısınma gibi nedenler yüzünden tarım faaliyetlerinin azaldığı Nijer'de en yoğun pirinç üretim bölgelerinden biri olan Tillaberi'nin Say şehrinde pirinç eken çiftçilere ekipman desteği sağladı.

Bu kapsamda, TİKA, pirinç ve çeltik üretimini artırmayı hedefleyen ve yaklaşık 500 üyesi bulunan Tama Tarım Kooperatifine el traktörü ve çeltik fidesi dikim makinesi temin etti.

Modern tarım ekipmanlarıyla verimliliğin artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.