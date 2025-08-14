TİKA, Moğolistan'da Cezeri Lab Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde "Cezeri Lab" kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Başkanı Abdullah Eren, TİKA'nın Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurduğu Cezeri Lab'in faaliyete geçtiğini Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

Adını Anadolu'daki ilk Türk devletlerinden Artuklular döneminde yaşamış ve "Robotların Babası" olarak bilinen İsmail El-Cezeri'den alan laboratuvarın etkin kullanımı amacıyla TİKA tarafından görevlendirilen Türk uzmanlar, 15 akademisyen ve 7 öğrenciden oluşan 22 kişilik gruba yönelik iki haftalık eğitim programı düzenledi.

Katılımcılar, 3D tasarım ve baskı, robotik uygulamalar ve mekatronik projeler üzerine hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Türkiye'den temin edilen 3D yazıcı-tarayıcı, lazer kesim tezgahı, CNC Router, torna makinesi, bilgisayarlar, robotik eğitim setleri ve diğer mekanik ve elektronik ekipmanlarla donatılan Cezeri Lab, öğrenciler ve akademisyenler için modern bir inovasyon merkezi olarak hizmet veriyor.

TİKA, bugüne kadar farklı coğrafyalarda hayata geçirdiği 17 Cezeri Lab projesiyle gençlere teknolojiye erişim ve tasarım imkanı sunarak üretim ve girişimciliğe katkı sağladı.