TİKA, Mogadişu'da 510 öğrencinin eğitim gördüğü okulun fiziki koşullarını iyileştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'da 510 öğrencinin eğitim gördüğü okulun fiziki koşullarını ve hijyen altyapısını iyileştirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkentin Garasbaaleey bölgesinde bulunan Almashhuur İlkokul ve Ortaokulunda öğrencilerin daha sağlıklı ve konforlu koşullarda eğitim görmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Proje kapsamında, okulda eskiyen ve kullanılamaz hale gelen sıra ve sandalyeler yenilenerek, öğrenciler için dayanıklı ve konforlu sandalyeler temin edildi.

Okulun hijyen altyapısının iyileştirilmesi amacıyla mevcut tesisatlar yenilenirken, kullanım kapasitesi de artırıldı.

TİKA, Somali'de eğitim, sağlık ve altyapı başta olmak üzere çeşitli alanlarda kalkınma projeleri yürütüyor.

Başkent Mogadişu'da Somali Federal Parlamentosu binasının yapımına da destek veren TİKA, ülke genelinde okulların inşası, yenilenmesi ve eğitim kurumlarının donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA