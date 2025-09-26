TİKA, Kolombiya'da Barış Sürecine Destek İçin Eğitim Merkezi Kuruyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kolombiya'da devletin yürüttüğü Topyekun Barış Politikası'na destek kapsamında, Putumayo bölgesindeki barış imzacısı ailelerin çocukları için bakım ve eğitim merkezi kurulmasına destek oldu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Kolombiya'nın Putumayo bölgesine bağlı Puerto Guzman kırsalında barış anlaşmasını imzalayan ailelerin çocuklarına yönelik bir çocuk bakım ve eğitim merkezinin kurulmasına katkı sağladı.

Kolombiya Devlet Başkanlığı Yenilenme ve Normalleşme Ajansı (ARN) ile barış imzacısı kadınların kurduğu Özgürlüğü Kuran Kadınlar Derneği (ASOCOLIB) işbirliğiyle bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Vereda Los Corrales mezrasında barış sürecine dahil olan ailelerin çocukları için güvenli bir merkez kuruldu.

TİKA'nın sağladığı mobilya, eğitim materyali, müzik enstrümanları ve mutfak malzemeleriyle merkez, ilk etapta 40 çocuğa eğitim ve bakım hizmeti sunacak.

Çevre köylerden katılımlarla birlikte bu sayının 120'ye çıkması bekleniyor. Merkez aynı zamanda yetişkinlere yönelik şiddetle mücadele, çevre bilinci ve meslek edindirme eğitimleri de verecek.

Böylece kadınlar, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam kazanırken, gelir getirici faaliyetlere katılma imkanı bulacak.

TİKA destekli girişim

TİKA destekli bu girişim, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan nitelikli eğitim, barış ve adalet ile eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Çocuklara güvenli bir ortam sunan, kadınların ekonomik yaşama katılımını destekleyen ve toplulukların sosyal kapasitesini güçlendiren merkez, barış sürecinin kalıcılığı açısından da kritik önem taşıyor.

Projeyi talep eden ARN, 2016 Barış Anlaşması sonrasında silah bırakan eski silahlı kişilerin topluma kazandırılmasından sorumlu devlet kurumu olarak görev yapıyor.

Projenin sahadaki uygulamasını ise barış imzacısı kadınların kurduğu ASOCOLIB yürütüyor. Merkezin işletmesi bu derneğe devredilerek kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha etkin rol almaları hedefleniyor.