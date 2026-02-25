Haberler

TİKA, Kazakistan'da 500 kişilik iftar sofrası kurdu

TİKA, Kazakistan'da 500 kişilik iftar sofrası kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ramazan ayı vesilesiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da 'Gönül Sofrası' adıyla 500 kişilik iftar düzenledi. Etkinliğe kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı vesilesiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da 500 kişilik iftar sofrası kurdu.

TİKA'nın Astana'daki Hazret Sultan Camisi'nde "Gönül Sofrası" adıyla düzenlediği iftara, Kazakistan'daki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, proje paydaşları, Astana'daki Türk kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ayı olduğuna dikkati çekerek, "Ramazan, gönüllerin yakınlaştığı, dayanışmanın güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Bugün kıymetli Kazakistan halkıyla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan boyunca Kazakistan'ın 8 şehrinde gıda paketi dağıtımları gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını aktaran Erdoğmuş, TİKA'nın Kazakistan'da yürüttüğü çalışmaların iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine işaret edilen 500 kişilik iftar, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı