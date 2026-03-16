TİKA Halep'te engelli yetim çocuklar ve anneleri için "Gönül Sofrası" iftarı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Halep'te engelli yetim çocuklar ve anneleri için iftar programı düzenledi. Etkinliğe 170 kişi katıldı, çocuklara hediyeler verildi ve çeşitli sosyal aktiviteler yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Engelli Yetimler Derneği "Gönül Sofrası" projesi kapsamında Halep'te engelli yetim çocuklar ile anneleri için iftar programı gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Halep'in kent merkezinde bir otelde düzenlenen iftar programına 170 kişi katıldı.

Etkinlikte, çocuklar için dini yarışmalar, geleneksel ramazan hikayeleri ve sosyal aktiviteler düzenlendi.

İftar programına katılan aileler, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına teşekkürlerini sunarak, TİKA'nın bölgedeki varlığının ve desteğinin önemine dikkati çekti.

Etkinlik sonunda TİKA tarafından hazırlanan hediyeler, çocuklara verildi.

Engelli Yetimler Derneği, Halep ve çevresinde 438 aileye hizmet sunuyor. Dernek, çocuklara maddi destek sağlamanın yanı sıra tekerlekli sandalye, koltuk değneği, bez ve temel ihtiyaç malzemeleri gibi yardımları ulaştırıyor.

TİKA, ramazan ayı boyunca Suriye'nin çeşitli bölgelerinde iftar sofraları kurmayı ve insani yardım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı

Günlerdir gözaltındaydı! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama