TİKA Halep'te engelli yetim çocuklar ve anneleri için "Gönül Sofrası" iftarı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Engelli Yetimler Derneği "Gönül Sofrası" projesi kapsamında Halep'te engelli yetim çocuklar ile anneleri için iftar programı gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Halep'in kent merkezinde bir otelde düzenlenen iftar programına 170 kişi katıldı.

Etkinlikte, çocuklar için dini yarışmalar, geleneksel ramazan hikayeleri ve sosyal aktiviteler düzenlendi.

İftar programına katılan aileler, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına teşekkürlerini sunarak, TİKA'nın bölgedeki varlığının ve desteğinin önemine dikkati çekti.

Etkinlik sonunda TİKA tarafından hazırlanan hediyeler, çocuklara verildi.

Engelli Yetimler Derneği, Halep ve çevresinde 438 aileye hizmet sunuyor. Dernek, çocuklara maddi destek sağlamanın yanı sıra tekerlekli sandalye, koltuk değneği, bez ve temel ihtiyaç malzemeleri gibi yardımları ulaştırıyor.

TİKA, ramazan ayı boyunca Suriye'nin çeşitli bölgelerinde iftar sofraları kurmayı ve insani yardım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.