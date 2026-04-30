TİKA, Gambiya Üniversitesinde 'Kampüste Sıfır Atık Projesi'ni başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çevre ve geri dönüşüm bilincini geliştirmek amacıyla Gambiya Üniversitesinde "Kampüste Sıfır Atık Projesi"ni başlattı.

TİKA tarafından yapılan açıklamaya göre, Kampüste Sıfır Atık Projesi, Gambiya Üniversitesinde düzenlenen törenle başlatıldı.

Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Türker Oba, TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim, üniversitenin çeşitli fakültelerinden yöneticiler, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Proje, TİKA'nın 2026 "Gambiya Sıfır Atık Programı" çerçevesinde çevre bilincinin güçlendirilmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve gençler arasında sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarının desteklenmesi amacıyla geliştirildi.

Proje kapsamında üniversite kampüsüne geri dönüşüm konteynerleri, atık ayrıştırma üniteleri ve toplama ekipmanları sağlanırken, söz konusu ekipmanlarla atıkların kaynağında ayrıştırılması, kampüsün daha düzenli ve temiz tutulması ve üniversite bünyesinde sistematik bir atık yönetimi kültürünün oluşturulması hedeflendi.

Üniversitedeki bu proje, TİKA'nın Gunjur Lisesinde başlattığı "Gambiya Okullarında Sıfır Atık Atölyesi Projesi"nin devamı niteliği taşıyor.

Gunjur Lisesi ile başkentteki Maarif Okullarında uygulanan proje kapsamında lise öğrencilerine yönelik üç günlük uygulamalı eğitimler düzenlenirken, eğitimlerde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri, çevre temizliği, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve yeniden kullanım konuları ele alındı.

Doğal ekosistemin korunmasına katkı sağlanması ve atık ayrıştırma ile temizlik uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı uygulama kapsamında, TİKA'nın 2026 yılı Gambiya Sıfır Atık faaliyetlerinin üçüncü aşamasında Bijilo Doğa Parkı'nda sıfır atık istasyonlarının kurulması planlanıyor.

Üç proje, okullar, yükseköğretim kurumları ve kamusal bir doğa alanını kapsayan bütüncül bir program oluştururken, çalışmalarla hem öğrenciler hem de toplum genelinde çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

"Girişim, öğrenciler arasında kalıcı bir sıfır atık kültürü oluşturmayı hedefliyor"

Törende konuşan Büyükelçi Oba, Sıfır Atık Projesi'nin Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatıldığını ve zamanla ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir çevre hareketine dönüştüğünü ifade etti.

Oba, 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesi ve projenin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından takdir edilmesiyle bu yaklaşımın küresel düzeyde kabul gördüğünü vurguladı.

TİKA Gambiya Koordinatörü Kerim de projenin yalnızca ekipman teminiyle sınırlı olmadığını belirterek, üniversitelerin genç nesillerin çevre bilinci ve sosyal sorumluluk anlayışının şekillenmesinde kritik rol oynadığını dile getirdi.

Kerim, girişimin öğrenciler arasında kalıcı bir sıfır atık kültürü oluşturmayı hedeflediğini söyledi.