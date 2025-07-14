TİKA, Gambiya'da Sağlık Altyapısını Güçlendiriyor

TİKA, Gambiya'da Sağlık Altyapısını Güçlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gambiya'da Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında sağlık personeline eğitim veriyor. Eğitim, acil müdahale ve travma yönetimi gibi konuları kapsıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) çerçevesinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nın, Gambiya Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 2021 yılında başlattığı ATKAP kapsamında geliştirilen Acil Durum Müdahale Giriş Eğitimi (ADG+), "eğiticilerin eğitimi" modelinin başarıyla uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, programın, TİKA'nın temin ettiği medikal eğitim ekipmanları sayesinde sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğu kaydedildi.

Başkent Banjul'da bulunan Edward Francis Small Eğitim Hastanesinde, 2025 yılının ikinci etabı kapsamında düzenlenen eğitime toplam 50 sağlık personelinin katıldığı aktarılan açıklamada, katılımcılara acil müdahale, travma yönetimi, afet planlaması ve kriz anlarında etkin ekip çalışması gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildiği ifade edildi.

Açıklamada, projeyle yalnızca Gambiya'da değil, Afrika başta olmak üzere birçok ülkede yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır mağarada kızlarıyla yaşayan anneden ilginç savunma

Yıllardır mağarada kızlarıyla yaşayan anneden ilginç savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.