TİKA, Gambiya'da Sağlık Altyapısını Güçlendiriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) çerçevesinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nın, Gambiya Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 2021 yılında başlattığı ATKAP kapsamında geliştirilen Acil Durum Müdahale Giriş Eğitimi (ADG+), "eğiticilerin eğitimi" modelinin başarıyla uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, programın, TİKA'nın temin ettiği medikal eğitim ekipmanları sayesinde sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğu kaydedildi.

Başkent Banjul'da bulunan Edward Francis Small Eğitim Hastanesinde, 2025 yılının ikinci etabı kapsamında düzenlenen eğitime toplam 50 sağlık personelinin katıldığı aktarılan açıklamada, katılımcılara acil müdahale, travma yönetimi, afet planlaması ve kriz anlarında etkin ekip çalışması gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildiği ifade edildi.

Açıklamada, projeyle yalnızca Gambiya'da değil, Afrika başta olmak üzere birçok ülkede yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.