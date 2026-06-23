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TİKA'nın desteğiyle Kuzey Makedonya'da Uluslararası İzcilik Yaz Kampı düzenleniyor

TİKA'nın desteğiyle Kuzey Makedonya'da Uluslararası İzcilik Yaz Kampı düzenleniyor
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TİKA'nın desteğiyle Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde düzenlenen 18. Uluslararası İzcilik Yaz Kampı'nın açılışı yapıldı. 7 ülkeden 300 izcinin katıldığı kampta, gençlerin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde Uluslararası İzcilik Yaz Kampı açılış programı yapıldı.

TİKA'nın desteğiyle bu yıl Ohri'de 18'incisi düzenlenen ve Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan 300 izcinin katıldığı yaz kampının açılışı gerçekleştirildi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, programda yaptığı konuşmada, TİKA olarak çocuk ve gençlerin gelişimine pozitif katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin desteklenmesine özel önem verdiklerini söyledi.

Babayiğit, "Sadece Kuzey Makedonya'da değil dünyanın birçok farklı bölgesinde gençlere, çocuklara yönelik proje ve faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da desteklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da dünyaya barışın hakim olmasını diledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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