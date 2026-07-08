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TİKA'nın desteğiyle Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi'nde 4 derslik yenilenerek hizmete açıldı

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Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi, TİKA desteğiyle yenilenen ve teknolojik ekipmanlarla donatılan 4 dersliğin açılışını törenle gerçekleştirdi. Açılışa Türk yetkililer katılırken, işbirliğinin kültürel bağları güçlendirdiği vurgulandı.

Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yenilenen ve teknolojik eğitim ekipmanlarıyla donatılan 4 dersliği yeniden hizmete açtı.

Üniversitede, TİKA desteğiyle yenilenen ve teknolojik eğitim ekipmanlarıyla donatılan 4 dersliğin açılışı için tören düzenlendi.

Törene Türkiye tarafından TİKA Ürdün Koordinatörü Cavid Köseoğlu, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Burhan Okutan ve başkent Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Öztürk katıldı.

Yermuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Halid Hezayime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA tarafından desteklenen dersliklerin açılışını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, bunun üniversitede daha önce hayata geçirilen "Türk Köşesi" projesiyle başlayan başarılı işbirliğinin devamı olduğunu ifade etti.

Hezayime, dersliklerin yeni sıralar ve modern ekranlarla donatılarak tam donanımlı eğitim alanlarına dönüştürüldüğünü söyledi.

Üniversitenin bu dersliklerden eğitim sürecinin geliştirilmesi amacıyla en iyi şekilde yararlanacağını aktaran Hezayime, TİKA ve Türk kurumlarıyla daha fazla verimli işbirliği yapmayı umduklarını dile getirdi.

Yermuk Üniversitesi Dil Merkezi Müdürü Safa eş-Şeride de söz konusu işbirliğinin ortak kültürel kimliği yansıttığını ve Ürdün ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ortaya koyduğunu belirterek, bu iş birliğinin devam etmesini umduğunu ifade etti.

Yermuk Üniversitesi, Ürdün'de Türkçe lisans programı açan ikinci üniversite olma özelliğini taşıyor. Üniversite, Türkiye'deki birçok saygın üniversiteyle de işbirliği anlaşmalarına sahip bulunuyor.

TİKA'nın Ürdün'de 2015 yılında açılan ofisi Türkiye'nin Ürdün'e yönelik hibe ve teknik yardım programlarının uygulanması ile takibini yürütüyor.

Kaynak: AA / Laith Al
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