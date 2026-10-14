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TİKA desteğiyle Kazakistan'da Ahıska Star Yetenek Yarışması'na 100 genç katıldı

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TİKA ve DATÜB işbirliğiyle Kazakistan'ın Talgar şehrinde düzenlenen 3. Ahıska Star Yetenek Yarışması'na 100 genç katıldı. Dereceye girenlere TİKA dizüstü bilgisayar ve tablet hediye etti, etkinlikte gençler halk dansları ve Türkçe şarkı gibi kategorilerde yarıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) işbirliğiyle Kazakistan'ın Almatı Eyaleti'ne bağlı Talgar şehrinde düzenlenen 3. Ahıska Star Yetenek Yarışması'na 100 genç katıldı.

Kazakistan'ın farklı bölgelerinden gelen 8-18 yaşlarındaki katılımcılar, yarışmada halk dansları, geleneksel müzik, Türkçe şarkı, şiir, düzyazı ve resim kategorilerinde yeteneklerini sergiledi.

Yarışmada dereceye giren gençlere, eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla TİKA tarafından dizüstü bilgisayar ve tablet hediye edildi.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin kültürel mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önem verdiklerini belirtti.

Erdoğmuş, Ahıska Star Yetenek Yarışması'nın gençlerin yeteneklerini sergilemelerine ve kültürel kimliklerini yaşatmalarına katkı sağladığını ifade ederek TİKA'nın Ahıska Türklerine yönelik kültürel mirasın korunması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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