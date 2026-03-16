TİKA'dan, ramazan vesilesiyle Filipinler ve Myanmar'daki ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı kapsamında, Filipinler ve Myanmar'daki ihtiyaç sahibi Müslüman ailelere gıda desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, kurum tarafından düzenlenen program kapsamında Filipinler'in Baguio kentinde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi Müslüman aileye temel gıda ürünlerinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

TİKA ayrıca Myanmar'da pirinç, yağ, fasulye, erişte, tuz, un ve şeker gibi temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolilerini Arakan ve Kayin eyaletlerinde toplam 3 bin aileye ulaştırdı.

Myanmar'ın Sittwe kentinde yaşayan ve 2012'deki çatışmaların ardından yerlerinden edilerek uzun süredir kamplarda yaşayan Arakanlı Müslüman ailelere, ramazan vesilesiyle gıda kolileri dağıtıldı.

Kayin Eyaletinde çatışmalar nedeniyle yerinden edilen Müslüman ailelerin bulunduğu Hpa-An ve çevresindeki altı köyde de ramazan dolayısıyla gıda kolisi dağıtıldı.

TİKA, dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü insani yardım ve kalkınma projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi topluluklara destek vermeye devam ediyor. Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle de farklı ülkelerde yaşayan Müslüman topluluklarla dayanışma sürdürülüyor.