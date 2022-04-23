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TİKA'dan Macaristan'da iftar

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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TİKA'dan Macaristan'da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de öğrencilere iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de öğrencilere iftar verdi.

TİKA tarafından, Türk-Macar Öğrenci Derneği'yle (KAPU) iş birliği içinde Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında düzenlenen iftar programına, Türk, Macar ve diğer farklı milletlerden Macaristan genelindeki üniversitelerde eğitim alan öğrenciler katıldı.

Etkinliğe, Macaristan'da faaliyet gösteren Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de iştirak etti.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Yunus Emre, Türk, TİKA, Güncel, Haberler

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