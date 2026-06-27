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TİKA, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına teknik ekipman desteğinde bulundu

TİKA, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına teknik ekipman desteğinde bulundu
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TİKA, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama kurtarma kapasitesini artırmak için sismik akustik dinleme cihazı ve INSARAG standartlarına uygun teknik ekipman teslim etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'da afet yönetimi ve acil durumlara müdahale standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilen "Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Arama Kurtarma Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında temin edilen modern kurtarma donanımları, düzenlenen resmi törenle yetkililere teslim edildi.

Törene Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Kanatbek Çınıbayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AFAD temsilcileri ile bakanlığın kurtarma ekipleri katıldı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına, sismik akustik dinleme cihazı ile yaşam tespit cihazı ve INSARAG (Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu) standartlarına uyum sürecine katkı sağlayacak teknik ekipmanlar teslim edildi.

Teslim töreninde, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki köklü işbirliği vurgulanarak, sağlanan ekipmanların personele daha güvenli ve profesyonel bir çalışma alanı sunacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
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