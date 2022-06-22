TİKA'dan Hırvatistan'daki meyve ve sebze suyu üretimine destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİKA'dan Hırvatistan'daki meyve ve sebze suyu üretimine destek

AA - Aldijana Hadzic - Güncel
 - Güncelleme:
TİKA'dan Hırvatistan'daki meyve ve sebze suyu üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Hırvatistan'ın Lepoglav kentinde yapılacak meyve ve sebze suyu üretim hatları projesinin tanıtımı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Hırvatistan'ın Lepoglav kentinde yapılacak meyve ve sebze suyu üretim hatları projesinin tanıtımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, hatların bir saatte 100 ila 150 litre üretim kapasitesine sahip olacağı ifade edilerek üretim hatlarının, Lepoglav Tarım Turizm Derneğine teslim edildiği belirtildi.

Hatların meyve ve sebzelerin yıkanması, sıkılması, pastörizasyonu ve doldurulması gibi özelliklere de sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, projenin gelecek dönemde daha da detaylandırılacağı kaydedildi.

AA / Aldijana Hadzic - Güncel

Hırvatistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title