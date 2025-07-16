TİKA'dan Gambiya'da Ağaçlandırma Etkinliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitler için Gambiya'da ağaçlandırma etkinliği düzenledi.

TİKA tarafından hayata geçirilen "15 Temmuz Demokrasi Yolu Gambiya Üniversitesi Ağaçlandırma Projesi" kapsamında, Gambiya Üniversitesi Faraba Kampüsü'nde farklı fakülteleri birbirine bağlayan yürüyüş yolunun her iki tarafına toplam 200 ağaç fidanı dikildi.

Proje için düzenlenen törene, Türkiye Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Herbert Robinson ve TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim katıldı.

Tören kapsamında ilk fidanlar protokol üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu.

Gambiya Üniversitesi Rektörü Robinson törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirdiği bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ağaçlandırma çalışması kampüsümüzün çevresel görünümüne büyük katkı sağlayacak." dedi.

"15 Temmuz Demokrasi Yolu" adı verilen proje ile hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulması hem de "15 Temmuz Şehitlerinin" hatırasının Gambiya'da yaşatılması amaçlanıyor.