TİKA'dan Elbasan Bölge Hastanesine Modern Sağlık Ekipmanları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Elbasan şehrinin Bölge Hastanesine Laparoskopi cihazı ve ekipman temini sağladı.

Elbasan Bölge Hastanesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Entela Ramosaçaj, Elbasan Bölge Hastanesi Müdürü Agron Gaxho, hastane yetkilileri ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fier'de 2021'de Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açıldığını anımsatarak, otonom statüye kavuşmuş örnek hastanelerden biri olan söz konusu sağlık tesisinde Türk ve Arnavut doktorların beraber çalıştıklarını aktardı.

Fier Hastanesinin sadece o bölgeye değil tüm Arnavutluk'a hizmet verdiğini ve vatandaşların oradaki hizmetten memnun olduklarını ifade eden Atay, "Elbasan için önemli bölge hastanesine böyle bir modern cihazı vererek sizin çalışmalarınıza yardımcı olmaktan büyükelçi olarak, bir dostunuz olarak, kardeş Türk halkının buradaki temsilcisi olarak çok büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Atay, Elbasan ve çevresinde şifa arayan vatandaşların Tiran'a gitmeden kendi bölgelerinde tedavi olabileceklerini belirterek, bu imkanı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Türk devletine çok teşekkür ediyorum"

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Albana Koçiu adına Türk kurumlarına teşekkürlerini sunan Bakan Yardımcısı Ramosaçaj, "Özellikle sağlık alanında ülkemizin gerçek müttefiki olan Türk devletine de çok teşekkür ediyorum. Politikamız, bölge hastanelerimizi sadece yeniden inşa ederek, hastanelerimizin çehresini tamamen değiştiren inşaat çalışmalarıyla değil, aynı zamanda son teknoloji ekipmanlarla da güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Ramosaçaj, böyle bir ekipmanın hastane enfeksiyonlarının azaltılmasını sağlayarak hastaneye değer kattığını vurguladı.

Elbasan Bölge Hastanesi Müdürü Gaxho ise Türk hükümeti ile Arnavutluk'taki Türk kurumlarının temsilcilerine yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür ederek, "(Laparoskopi cihazı ve ekipman temininin sağlanması) TİKA ile ortak bir çabanın neticesidir. Elbasan sakinlerine sunulacak hizmetten, hastanede kalış günlerinin kısalması ve enfeksiyon vakalarının en aza indirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.