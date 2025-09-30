TİKA'dan Bosna Hersek'teki yaşlı bakımevine destek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından sağlanan donanım desteğiyle yaşlıların bakımının yapıldığı "Generacija Sağlık Tanıtımı ve Geliştirme Merkezi" hizmete açıldı.

TİKA'nın verdiği destekle Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesi ve Generacija Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında 250 yaşlı birey için fizik tedavi, el sanatları ve sosyalleşme aktivitelerinin daha kaliteli şartlarda gerçekleştirilebilmesi sağlanacak.

Projenin açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Saraybosna Kantonu Çalışma, Sosyal Politika, Yerinden Edilen ve Mülteciler Bakanı Enda Pavic Pecenkovic, Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Enis Hasanovic, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Gökhan Umut, Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic'in yanı sıra bakımevinde kalan yaşlılar katıldı.

Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında hayata geçirildi.

Büyükelçi Akseki, açılışta yaptığı konuşmada, dernek üyelerinin yaşları itibarıyla tecrübeli ve yol gösterici olduğunu söyledi.

Kendilerine yol gösterici olduğu için yaşlılara teşekkür eden Akseki, şöyle devam etti:

"TİKA'ya böyle anlamlı bir projenin parçası olduğu için teşekkür ediyorum. TİKA, 1995 yılından bu yana Bosna Hersek'te faaliyet gösteriyor ve 1100'ün üzerinde projeye imza attı, bu rekor denilebilecek bir sayı. Bugüne kadar insanların yaşamlarına dokundular, bu merkezle toplumun bir başka kesiminin de hayatına dokunmuş oldu. Biz Bosna Hersek'in, Bosna Hersekli kardeşlerimizin sevgisini, desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz."

Akseki, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, anayasal düzeninin korunmasına desteğinin süreceğini de belirtti.

Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Enis Hasanovic, yaşlıların bakımının ve sosyal hayata katılımının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic ise verdikleri destek için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, topluma katkı sağlayan hizmetlerin önemli olduğunu kaydetti.

İnsanların bir araya gelip kaynaşmasını istediklerini dile getiren Cengic, "Bu, Türkiye'nin Stari Grad Belediyesi'ne sunduğu en değerli projelerden biridir. Türkiye, gerçek bir dost olduğunu bu şekilde bir kez daha gösteriyor. Sloganlarında söyledikleri gibi, gerçekten kalpten destek oluyorlar." diye konuştu.