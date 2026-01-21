TİKA'dan Azerbaycan'a Sosyal Projeler

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'da şehit ve gazi ailelerine yönelik sosyal projeler ile şehir altyapısını güçlendiren çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan'ın Samuh ilinde, Azerbaycan devleti tarafından 2020 yılında inşa edilen ve şehit ile gazi ailelerinin barınması amacıyla hayata geçirilen 200 konutluk Seyidler Yerleşim Yeri kapsamında, TİKA tarafından çocuklara yönelik proje hayata geçirildi.

TİKA, Seyidler Yerleşim Yerinde 3-6 yaşlarındaki çocukların eğitim aldığı kreşin bahçesinde betonlama ve yumuşak zemin çalışmaları yaparak bir çocuk parkı inşa etti. Projeyle şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmelerine katkı sağlandı.

Öte yandan TİKA, Daşkesen ilinde de yerel yönetimlerle işbirliği içinde altyapı çalışmalarına destek verdi. Daşkesen Valiliğinin talebi doğrultusunda, şehir merkezindeki sokakların aydınlatılması amacıyla TİKA tarafından 60 LED lambalı sokak aydınlatması temin edildi.

Valilikle koordinasyon halinde yürütülen projeyle Daşkesen şehir merkezinin daha modern ve güvenli hale getirilmesi, kentte yaşam kalitesinin artırılması ve insanların günlük yaşamına olumlu katkı sağlanması hedeflendi.