TİKA'da sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması"na dair kararlarda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) için yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince yürürlüğe konuldu.

Buna göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında istihdam edilmek üzere alınacak "alan uzmanı" ünvanlı sözleşmeli personel, başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.