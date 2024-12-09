Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

TİKA, Afganistan'daki Yetimhaneye Destek Sağladı

TİKA, Afganistan'daki Yetimhaneye Destek Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Farah vilayetindeki yetimhanenin onarımını yaparak ihtiyaçlarını karşıladı ve yaklaşık 100 çocuğun barınma koşullarını iyileştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetindeki yetimhanenin onarımını gerçekleştirerek, kuruma malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, Farah Yetimhanesinde yaşayan yaklaşık 100 çocuğun barınma imkanlarının iyileştirildiği belirtildi.

Açıklamada, mutfak, yemekhane, derslik ve yurt binalarının fiziksel imkanlarının düzeltildiği, çevre düzenlemesinin yapıldığı, elbise dolabı, sıra, masa, döşek, battaniye, spor kıyafetleri, mutfak ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçların da giderildiği kaydedildi.

Ayrıca, güneş enerji sistemleri kurularak yetimhanenin enerji ihtiyacı da karşılandı.

Yetimhane yetkilileri, söz konusu yardımlar nedeniyle TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel
img

"Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı
img

Çin'in hamlesi altın fiyatlarını hareketlendirdi
img

Ünlü isim evlatlıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü? ISPARTA 32 BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor? Memur maaş zammı nasıl belirleniyor? Asgari ücret nasıl belirleniyor? 2025 Asgari ücret zam oranı tahmini neler? Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.