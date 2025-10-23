Haberler

TİHEK'ten Uluslararası Adalet Divanı'nın Danışma Görüşüne Destek

Güncelleme:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in insan hakları ihlallerini ortaya koymasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, "Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı danışma görüşünü, İsrail tarafından işlenen insan hakları ihlallerini açıkça ortaya koyması bakımından olumlu ve önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." açıklaması yapıldı.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistin topraklarında sistematik işgal, etnik temizlik ve şiddet politikaları yürüttüğü ifade edildi.

İsrail'in uzun yıllardır Filistin'de uyguladığı zulmün 7 Ekim 2023'ten itibaren soykırıma dönüştüğü vurgulanan açıklamada, "İsrail, Filistin halkına karşı işlediği sürekli ve sistematik insan hakları ihlallerinin yanı sıra, insani yardımların bölgeye ulaşmasını engellemekte, Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini hedef almakta ve BM personeline yönelik tacizlerde bulunmaktadır. İsrail Meclisi, 28 Ekim 2024'te BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlayan yasaları kabul etmiş ve 31 Ocak 2025'te Doğu Kudüs'teki UNRWA operasyonlarını sonlandırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu gelişmelerin ardından BM Genel Kurulu tarafından 19 Aralık 2024'te kabul edilen A/RES/79/232 sayılı karar uyarınca Uluslararası Adalet Divanı'ndan "BM, Diğer Uluslararası Teşkilatlar ve Üçüncü Devletlerin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki ve Bununla Bağlantılı Mevcudiyet ve Faaliyetleri Bağlamında İsrail'in Yükümlülükleri" hususunda danışma görüşü talep edildiği anımsatıldı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın dün açıkladığı danışma görüşünde, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinliler için hayati öneme sahip insani yardımları sağlayan bir kuruluş olduğunun vurgulandığı belirtildi.

Görüşte, insani yardımın kolaylaştırılması, sivillerin korunması ve BM ile diğer uluslararası aktörlerin bölgeye erişiminin güvence altına alınması gereğine güçlü vurgu yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Divan'ın, uluslararası toplum, devletler ve kuruluşlar için hukuki ve ahlaki bir referans niteliği taşıyan bu görüşü, İsrail'in bir işgalci güç olarak uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Diğer taraftan söz konusu görüş, işgalci İsrail'in Gazze ve genel olarak Filistin topraklarında yürüttüğü eylemler hakkında tarafsız bir uluslararası hukuk değerlendirmesi sunması açısından büyük önem taşımaktadır.

TİHEK olarak, Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı danışma görüşünü, İsrail tarafından işlenen insan hakları ihlallerini açıkça ortaya koyması bakımından olumlu ve önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin sona erdirilmesi, yasa dışı ablukanın kaldırılması, insani yardımların bölgeye girişinin sağlanması için uluslararası toplumun tüm aktörlerini bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
