Haberler

TİHEK'ten İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK), İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, "Bir devletten ziyade terör organizasyonu gibi gerçekleştirdiği hukuka aykırı eylemleriyle tüm uluslararası toplumu karşısına alan İsrail, bölgemiz ve dünya için uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi bir tehdit olmaya devam etmektedir." açıklamasında bulunuldu.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kural tanımaz şekilde gerçekleştirdiği eylemleri ile uluslararası hukukun sınırlarını zorlamaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, sivil ve barışçıl teşebbüs niteliğindeki Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu" teknelerine uluslararası sularda saldırı gerçekleştirdiği, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlerin alıkonulduğu anımsatılan açıklamada, "İsrail'in, hukuka aykırı bir şekilde ablukaya aldığı Gazze'den yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda, seyrüsefer serbestisi ilkesine aykırı olarak gerçekleştirdiği saldırı, adeta uluslararası hukuka aykırı eylemlerinde ve uluslararası topluma meydan okuyuşunda dozajı yükselttiğinin de açık bir göstergesidir. Aynı zamanda söz konusu saldırı açık bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

Soykırım suçlusu İsrail'in ağır insan hakları ihlalleri ile uluslararası hukukun temellerine saldırarak uluslararası düzenin bozulmasına neden olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir devletten ziyade terör organizasyonu gibi gerçekleştirdiği hukuka aykırı eylemleriyle tüm uluslararası toplumu karşısına alan İsrail, bölgemiz ve dünya için uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi bir tehdit olmaya devam etmektedir. TİHEK olarak, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın son bulması, İsrail'in gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden dolayı sorumluların hesap vermesi, uluslararası hukuka karşı eylemlerin bir an önce son bulması, alıkonulanların derhal serbest bırakılması ve insani yardımların engellenmeden Gazze'ye ulaşması için muhatap kurumlar nezdinde girişimlerde bulunuyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

