TİHEK'ten "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), özellikle ekran başında yoğun bir şekilde zaman geçiren çocukların dijital varlığının desteklenmesinin, dijital ortamlarda güvenliklerinin sağlanması ve hak temelli bir yaklaşımla korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"nın resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı günümüzde internet, yapay zeka ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelerin, çocuklar açısından yeni fırsatlar sunmakla birlikte çeşitli riskleri de beraberinde getirdiği bildirilen açıklamada, "Dijital dünyanın sunduğu imkanlar, başta mahremiyetin korunması, kişisel verilerin güvenliği ve çevrim içi zararlı içeriklere maruz kalma olmak üzere çeşitli insan hakları ihlallerine yol açabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede, özellikle ekran başında yoğun bir şekilde zaman geçiren çocukların dijital varlığının desteklenmesinin, dijital ortamlarda güvenliklerinin sağlanması ve hak temelli bir yaklaşımla korunmasının büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukların kişilik ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, güvenli, adil ve kapsayıcı bir internet ortamının tesis edilmesi ise tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, dijitalleşme sürecinde çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve çevrim içi ortamlarda güvenliklerinin sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin temel ilkeleri arasında sayılan çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda, çocukların dijital dünyadaki gelişimlerinin desteklenmesi kadar çevrimiçi ortamların yol açabileceği hak ihlallerine karşı etkin bir şekilde korunmaları da gerekmektedir.

Temel misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkını güvence altına almak, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığı önlemek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek olan kurumumuz, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürmektedir. Bu vesileyle, çocuk haklarının çevrimdışı ortamlarda değil, dijital ortamlarda da etkin biçimde korunması ve çocukların güvenli internet ortamında gelişimlerinin desteklenmesini önemsiyor, 2026/2 sayılı Genelge ile duyurulan Eylem Planı'nın önemli bir adım teşkil ettiğine inanıyoruz."