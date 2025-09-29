TİHEK Başkanı Altun, Bakü'de Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva ile görüştü Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile görüştü.

Çeşitli temaslar için Azerbaycan'a gelen Altun'un Aliyeva ile görüşmesinde Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın insan hakları kurumlarının işbirliği ve tecrübe paylaşımının önemine değinen Altun, uluslararası alanda insan hakları ihlallerinin giderilmesi için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi ve bu konuda ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Altun, küresel adaletsizliğe işaret ederek, "Dünyada insan hakları ihlalleri giderek artıyor. Küresel adaletsiz düzen, insan hakları ihlallerini sistematik hale getiriyor. Uluslararası alanda kötülük sıradanlaşıyor. Adalete ve hakikate karşı yürütülen bir savaş var. İnsan hakları alanında çalışan bizler, her şeyden önce bu adalet ve hakikat mücadelesinin esas aktörleriyiz. Burada birlikte yol almak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Türk medeniyetinin insana dayalı felsefeye sahip olduğunu belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları alanında Batı dünyasında çok açık ve net çifte standart var. Dünyanın pek çok yerindeki zulümlere farklı yaklaşımlarla, ideolojik perspektiflerle bakıldığını görüyoruz. İnsana bir yerde zulüm ediliyorsa orada ne ideolojinin ne etnik kökenin ne dini aidiyetin hiçbir önemi olamaz. Zulüm zulümdür ve insana yapılan zulümle, dünyanın neresinde olursa olsun ve kime karşı yapılıyorsa yapılsın mücadele edilmelidir. Biz, medeniyetimizden aldığımız ilhamla konuya bu yaklaşımla bakıyoruz."

Altun, TİHEK olarak tecrübelerini Azerbaycan'la paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını, Azerbaycan'ın da bu tecrübelerinden faydalanmayı önemsediklerini dile getirdi.

"Azerbaycan'ın haklı davasını dünyaya duyurmaya çalışıyoruz"

Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva da insan hak ve hürriyetlerinin korunmasının Türk kültürünün de bir parçası olduğunu belirtti.

Aliyeva, kurumunun faaliyetlerinden ve Azerbaycan'ın uluslararası alanda karşılaştığı haksızlıklardan söz ederek, "Azerbaycan'ın haklı davasını dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Uluslararası toplum hala bazı konulara göz yumuyor. Ermenistan, hala doğru mayın haritalarını vermiyor." dedi.

Aliyeva, ayrıca 2. Karabağ Savaşı sırasında Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve TİHEK'in Azerbaycan'a verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

Altun, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün de Altun'a eşlik etti.