TİHEK Başkanı Altun, Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdullayev ile görüştü
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslar için Bakü'de bulunan Altun, Abdullayev ile görüştü.

Abdullayev, iki kardeş ülke arasındaki sarsılmaz ilişkilerin, Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü başarılı politikalar sayesinde sürekli geliştiğini söyledi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin büyük jeopolitik ve ekonomik potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Abdullayev, iki devletin stratejik işbirliğinin bölgede barış ve güvenliğin teminatı olduğuna, aynı zamanda yargı ve hukuk alanındaki ilişkilerin de güçlendirilmesine hizmet ettiğine dikkati çekti.

Abdullayev, tarihin en kritik anlarında Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatarak 2. Karabağ Savaşı'nda ve Azerbaycan'ın anayasal düzenini yeniden tesis etmek amacıyla düzenlenen yerel antiterör tedbirlerinde verilen desteğin halk tarafından daima yüksek takdirle karşılandığını ifade etti.

TİHEK Başkanı Altun da iki ülke arasında tüm alanlarda olduğu gibi yargı ve hukuk alanında da yakın işbirliğinin, karşılıklı anlayış ve destek temelinde başarıyla ilerleyeceğini söyledi.

Dünyada çifte standartların varlığını, hukukun üstünlüğünün değil üstünlerin hukukunun işlediği bir düzenin geçerli olduğunu belirten Altun, bu adaletsiz düzene karşı ortak mücadelenin önemini vurguladı.

Altun, Türkiye ile Azerbaycan'ın dayanışmasının bu mücadelede belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
