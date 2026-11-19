Tiflis'teki patlamada biri ağır 4 kişi yaralandı, 7 kişi enkaz altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tiflis'in Poniçala semtindeki 5 katlı apartmanda sabah meydana gelen patlamada biri ağır 4 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, enkaz altındaki 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, patlamanın bir ısıtıcıdan kaynaklandığını bildirdi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, apartmanda meydana gelen patlamada biri ağır 4 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Tiflis'te Poniçala semtindeki 5 katlı apartmanda sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgeye gelen Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, olay hakkında açıklamalarda bulundu.
Patlamada biri ağır 4 kişinin yaralandığını kaydeden Tamazaşvili, enkaz altında kalan 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Bakan Tamazaşvili, patlamanın bir ısıtıcıdan kaynaklandığını ifade etti.
Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Enkaz altında kalanların yakınları ve çok sayıda vatandaşın olay yerindeki bekleyişi sürüyor.