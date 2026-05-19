Haberler

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Atatürk'ün liderliğini ve kurtuluş mücadelesinin önemini vurguladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) kutlandı.

Tiflis YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Tiflis YEE Koordinatörü Ahmet Bahadır Şahin, büyükelçilik yetkilileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Arı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Tiflis YEE ve Gürcistan'ın farklı üniversitelerinde Türkoloji bölümünde okuyan öğrencilere hitap eden Arı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemini vurgulayarak, bayramı Tiflis'te kutlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Atatürk'ün liderliğindeki kurtuluş mücadelesinin önemine de değinen Arı, "Atatürk iyi bir gözlemci, iyi bir analist ve iyi bir diplomat. Bunu nereden biliyoruz? Yurt dışında yapmış olduğu görevler, konuşmuş olduğu yabancı diller, okumuş olduğu kitaplardan aldığı notlar. Bu notlar ve gözlemcilik sayesinde yaptığı analizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kavuşmasına çok büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Arı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin, o dönem ve sonrasında bağımsızlık için mücadele eden birçok devlet için de bir kaynak olduğunu belirtti.

???????Programın sonunda davetlilere "19 Mayıs" konulu kısa film gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Haluk Levent'in açıklamasını hazmediler, canlı yayını kestiler
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı

Mango'nun kurucusunun oğlu, parayı verip serbest kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi

İsrail ordusu, kendi rezilliğini itiraf etti! Resmen çare bulamıyorlar
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı

Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

Dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü