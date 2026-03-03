Haberler

İzmir'de trafikte otobüsü durdurup otomobilinden inen sürücüye 182 bin 719 para cezası uygulandı

İzmir'de bir ticari taksi sürücüsü, seyir halindeki yolcu otobüsünü durdurarak 182 bin 719 lira idari para cezası aldı. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle iptal edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsünü önüne geçerek durduran ve otomobilinden inen ticari taksi sürücüsüne 182 bin 719 lira idari para cezası uygulandı, ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görüntü üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, R.Y'nin (28) kullandığı ticari taksiyle Kemalpaşa Caddesi Otogar Kavşağı'nda seyir halindeki yolcu otobüsünü önüne geçerek durdurduğunu ve ardından otomobilden indiğini tespit etti.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla ısrarlı takip ve araçtan inme" ve "sürücü belgesini bulundurmama" maddeleri uyarınca 182 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konularak aracı 60 gün trafikten menedilen R.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
