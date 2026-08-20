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Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek giyim ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek giyim ürününe toplatma kararı
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Ticaret Bakanlığı, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uyguladı. Bakanlık, tüketicilerin güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve ürünlere ilişkin bilgilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden (GÜBİS) takip edilebileceğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği ve tüketicilerimizin korunması için piyasayı titizlikle takip ediyor, en küçük riske dahi göz yummuyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir. Vatandaşımızın güvenliği için piyasayı yakından takip ediyor; güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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