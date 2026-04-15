Bakan Bolat'tan Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda meydana gelen acı olayı derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Başta İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili kurumlarımız, olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerini vakit kaybetmeden başlatmıştır. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum."