Ticaret Bakanı Muş: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır" - Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Ticaret Bakanı Muş: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır."