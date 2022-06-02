Ticaret Bakanı Muş: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır" - Haberler

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Ticaret Bakanı Muş: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır"

AA - Hakan Dündar - Güncel
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Ticaret Bakanı Muş: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır."

AA / Hakan Dündar - Güncel

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