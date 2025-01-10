Tibet'te 6,8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Yeniden Yerleşim Çalışmaları Devam Ediyor
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 61.500 kişi etkilendi. 47.500 kişi için 224 yeniden yerleşim alanı oluşturulurken, çalışmalar düzenli bir şekilde sürüyor.
XİGAZE, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Dingri ilçesini salı günü sabah saatlerinde vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden yerleştirme çalışmaları düzenli bir şekilde devam ediyor.
Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısına göre, perşembe sabahı itibarıyla 61.500 kişinin etkilendiği depremde yerinden olan 47.500 kişi için toplam 224 yeniden yerleşim alanı kişilerin temel yaşam ihtiyaçları kapsayarak kuruldu.