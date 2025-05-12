Tibet'te 5,5 Büyüklüğünde Deprem
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Şıgatsı ili olan depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadığı bildirildi.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı ili olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.
Tibet'te ocak ayında Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel