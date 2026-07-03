Albüm: Budist Rahipler, Tibet Budizmi'nin En Yüksek Akademik Unvanı İçin Ön Değerlendirmeyi Tamamladı
Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Drepung Manastırı'nda, Tibet Budizmi'nin en yüksek akademik unvanı olan Geshe Lharampa için ön değerlendirme sınavı düzenlendi. 13 rahip ilk aşamayı tamamladı.
LHASA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Drepung Manastırı'nda, Geshe Lharampa unvanı için ön değerlendirme sınavı gerçekleştirildi.
Sınava katılan farklı manastırlardan 13 rahip, Geshe Lharampa unvanına yönelik değerlendirme sürecinin ilk aşamasını tamamladı.
Tibet dilinde "aydın" anlamına gelen Geshe Lharampa, modern eğitim sistemindeki doktora derecesine denk kabul edilen Tibet Budizmi'nin en yüksek akademik unvanıdır.
Kaynak: Xinhua