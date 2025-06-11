Tibet Antiloplarının Göçü ve Koruma Durumu

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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde her yıl mayıs ile temmuz ayları arasında göç eden Tibet antilopları, doğal düşmanlarına karşı zorlu bir mücadele vererek yavrularını dünyaya getiriyor. Bölgedeki antilop sayısı 300.000'in üzerine çıkarak nesli tükenme tehlikesi altında kategorisinden neredeyse tehdit altında kategorisine düştü.

LHASA, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang ( Tibet ) Özerk Bölgesi'nde bulunan Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda göç eden Tibet antilopları, 10 Haziran 2025.

Her yıl hamile Tibet antilopları mayıs ile temmuz ayları arasında doğum yapmak üzere yıllık göçlerine başlıyor. Antilopların kurtlar ve ayılar gibi birçok doğal düşmanı da onları pusuya düşürmek için her zaman göç alanında bekliyor. Sadece göç etmeyi başarabilen antiloplar yavrularını dünyaya getiriyor.

Xizang Ekoloji ve Çevre Departmanı'nın verilerine göre bölgedeki Tibet antiloplarının sayısı an itibarıyla 300.000'in üzerine çıkmış durumda ve antilopların koruma statüleri "nesli tükenme tehlikesi altında" kategorisinden "neredeyse tehdit altında" kategorisine düşürüldü. (Fotoğraf: Tenzing Nima Qadhup/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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