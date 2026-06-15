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Tıbbi sekreterden ayağı kırılan kuzusuna alçılı tedavi

Tıbbi sekreterden ayağı kırılan kuzusuna alçılı tedavi
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Erbaa Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Emre Fırat, hobi olarak beslediği kuzusunun kırık ayağını alçı ve sargı beziyle sararak tedavi etti. Fırat, kuzusuna 'Umut' adını verdi.

Erbaa Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Emre Fırat, kuzusunun kırılan ayağını alçıya aldı.

İlçeye bağlı Karayaka beldesinde yaşayan Emre Fırat, hobi olarak beslediği kuzulara yem vermek için gittiğinde en küçük kuzunun sağ ön ayağının kırık olduğunu fark etti.

Kendisi de sağlık sektöründe olan Fırat, medikal ürünler satan bir iş yerinden alçı ve sargı bezi alarak kuzunun ayağına sardı.

Fırat, 4 tane kuzusu olduğunu, hobi olarak hayvan beslediğini ve ayağı kırılan kuzuya "Umut" adını verdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
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