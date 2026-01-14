Haberler

Çin'deki Tianjin Müzesi'nde Kentin Ticaretine Işık Tutan Sergi Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Çin'in Tianjin kentinde, 320'den fazla tarihi fotoğraf ve 120 eserle zenginleştirilmiş sanayi ve ticaret temalı sergi halka ücretsiz olarak açıldı.

TİANJİN, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan Tianjin Müzesi'nde şehrin modern döneminde yürütülen sanayi ve ticareti konu alan bir sergiyi ziyaret eden insanlar, 13 Ocak 2026.

320'den fazla tarihi fotoğraf ve 120'den fazla eserin yer aldığı sergi, üç ay süreyle ücretsiz olarak halka açık olacak. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

