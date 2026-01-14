Çin'deki Tianjin Müzesi'nde Kentin Ticaretine Işık Tutan Sergi Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

TİANJİN, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan Tianjin Müzesi'nde şehrin modern döneminde yürütülen sanayi ve ticareti konu alan bir sergiyi ziyaret eden insanlar, 13 Ocak 2026.

320'den fazla tarihi fotoğraf ve 120'den fazla eserin yer aldığı sergi, üç ay süreyle ücretsiz olarak halka açık olacak. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)