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Tianjin'de Yaban Elması Festivali Kapılarını Açtı

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Çin'in Tianjin kentindeki Wudadao tarihi alanında düzenlenen yaban elması festivali, 3 Nisan 2025 tarihinde başladı. Festival, 13 Nisan'a kadar sürecek ve ziyaretçilere 100'den fazla sanat ve kültür performansı sunacak.

TİANJİN, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Wudadao tarihi alanında yaban elması çiçeklerini seyreden insanlar, 3 Nisan 2025.

Çin'in Tianjin'in kentinin merkezindeki popüler bir turistik yer olan Wudadao tarihi kentsel alanında bu yıl 3.'sü düzenlenen yaban elması festivali perşembe günü kapılarını açtı.

Ziyaretçilere "sürükleyici" bir deneyim yaşatmak amacıyla düzenlenen ve 13 Nisan'a kadar sürecek olan festivalde 100'den fazla sanat ve kültür performansı yer alıyor. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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