THY, Uçak İçinde Sigara İçen 245 Yolcuyu Uçuşlardan Men Etti

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Türk Hava Yolları, son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini duyurdu. Genel Müdür Bilal Ekşi, yolcuları sigara içmemeleri konusunda uyardı.

Türk Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla kar?ıla?abilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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