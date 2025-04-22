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THY, Trabzon ve Rize Seferlerini İptal Etti

THY, Trabzon ve Rize Seferlerini İptal Etti
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Trabzon ve Rize'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları, belirtilen tarihlerdeki bazı seferlerini iptal etti. Yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önerildi.

TRABZON ve Rize'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bu kentlere yapacağı bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821 İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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