Haberler

THY'nin Kuzey Makedonya'daki okullar arası resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'da THY tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Büyükelçi ve THY yetkililerinin katıldığı törende, öğrencilere Türkiye'ye 10 uçak bileti dahil çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kuzey Makedonya'da Türk Hava Yolları (THY) tarafından okullar arasında düzenlenen "Türkiye'nin kanatları dünyayı kucaklıyor" temalı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

THY'nin başkent Üsküp'teki ofisinde düzenlenen ödül törenine Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, şirketin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, jüri üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden olduğunu, etkinliğin şirketin kültür ve sanata verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Ulusoy, THY'nin bayrak taşıyıcı olduğunu vurgulayarak, "Hayallerinizin peşinde gittiğiniz sürece başarı her zaman sizinle olacaktır." dedi.

"Bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ, gençlerin hayal gücü ve sanatı"

Aksoy da bu etkinlik sayesinde çocukların hayallerinin ne kadar büyük olabileceğine tanıklık ettiklerini söyledi.

THY olarak her gün dünyanın dört bir yanına uçtuklarını belirten Aksoy, "Şehirleri, ülkeleri birbirine bağlıyoruz ama bugün anlıyoruz ki bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ, uçaklarımızdan ziyade bu gençlerin hayal gücü ve sanatıymış." diye konuştu.

Aksoy, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri bu yarışmaya binin üzerinde başvuru yapıldığı bilgisini verdi.

Dereceye giren öğrencilere Türkiye'de istediği şehre 10 uçak bileti

Etkinlik kapsamında ilkokul ve liselerden dereceye giren öğrencilere Türkiye'de istedikleri şehre 10 uçak bileti de dahil olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada görme engelli kategorisinde birinciliği Dzan İslami, 10 yaş altı kategorisinde Ana Savova, 10 yaş üstü kategorisinde Nela Apostolovska elde etti, jüri ödülüne Despina Maksimovska layık görüldü.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Gözaltı kararı sonrası Blok3 lakaplı Hakan Aydın'dan ilk açıklama! İfade vermeye böyle geldi

Gözaltı kararı sonrası ünlü rapçiden ilk sözler! İfadeye böyle geldi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak