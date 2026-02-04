Haberler

THY uçağı motorundaki arıza uyarısı nedeniyle Kalküta'ya yönlendirildi

Türk Hava Yolları'nın Katmandu-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, kalkış sonrası sağ motorundaki teknik arıza nedeniyle Hindistan'ın Kalküta Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular için yeni uçuş planlaması yapıldığı belirtildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Nepal'in başkenti Katmandu- İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağının, kalkış sonrası sağ motorundaki teknik arıza uyarısı nedeniyle Hindistan'ın Kalküta Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kalküta Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır." ifadesini kullandı.

Üstün, yolcuların seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
