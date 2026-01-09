Haberler

THY'den İran seferlerine yönelik açıklama

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, İran'daki güvenlik sorunları nedeniyle Tahran, Tebriz ve Meşhed seferlerini iptal etti. Yolculara uçuş durumlarını takip etmeleri için bilgi verildi.

İRAN'da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed'e bugün ve yarın yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden takip edebilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
