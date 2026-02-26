Haberler

THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, uçuşta yemek almayacak yolcular adına Türkiye Kızılay Derneği ve Yeryüzü Doktorları Derneği'ne bağış yapacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine (Türk Kızılay), dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapacağını duyurdu.

THY'nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, yeni devreye alınan uygulama ile internet sitesi ve mobil uygulamada "rezervasyonu yönet" kısmında yemek seçimini yaparken "yemeksiz uçuş" seçeneğini işaretleyen yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacak.

Bu kapsamda, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapılacak.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
