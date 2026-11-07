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Thomas Markle çocuk cinsel istismarı materyali suçlamasıyla ev hapsine alındı

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ABD Adalet Bakanlığı, 82 yaşındaki Thomas Markle'ın çocuk cinsel istismarı materyali bulundurma suçlamasıyla ev hapsine alındığını duyurdu. Los Angeles'ta iki depoda 78 parça materyal ele geçirildi; mahkeme Markle'ı psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutacak.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'in eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın, çocuk cinsel istismarı materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsine alındığı açıklandı.

CNN'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Markle'ın ev hapsine alındığını ve çocuk cinsel istismarı materyalleri bulundurma suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, 82 yaşındaki Markle'ın Los Angles'da kiraladığı iki depoda "ergenlik çağına gelmemiş kızlarla çekilmiş müstehcen fotoğraflarını 20 yıl boyunca sakladığının" tespit edildiğini bildirirken, görevlilerin çocuk cinsel istismarı içerdiğinden şüphelenilen slaytlar, film negatifleri ve kitaplar dahil olmak üzere yaklaşık 78 parça materyale el koyduğunu aktardı.

Los Angeles ABD Başsavcılığı Ofisinden Bill Essayli, "Markle, reşit olmayan kız çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflar da dahil olmak üzere çocuk cinsel istismarı içerikli materyallere sahip olmakla suçlanıyor." açıklamasını yaptı.

California Merkez Bölgesi ABD Savcılığı, Markle'ın Florida Orta Bölgesi ve California Merkez Bölgesi sınırları dışına çıkmasının yasak olduğunu aktardı.

Savcılık ofisi, Markle'ın henüz savunma beyanında bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, bir ABD sulh mahkemesi hakimi Markle'ın Florida'da federal yetkililer tarafından gözaltına alınması sonrası serbest bırakılmasına ve ev hapsine almasına karar verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, mahkeme Markle'ın "ileri yaşı, fiziksel durumu ve hafıza sorunlarını" gerekçe göstererek, davanın devam etmesinden önce psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulmasını emretti.

Markle'ın kızı Meghan'ın bir sözcüsü kendisinin şu anda konuya ilişkin yorum yapmayacağını kaydetti.

Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de, Thomas Markle hakkında, 2019'da, İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren mektup aldıklarını, ancak başka ülkelerin polis teşkilatlarını bilgilendirmediklerini açıklamıştı.

Sussex Düşesi Meghan'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Kızıyla yakın ilişki içinde olmayan ve son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, çift 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişlerdi.

Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için, Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu.

Kaynak: AA
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