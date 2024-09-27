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THE Walking Dead: Daryl Dixon İkinci Sezonu 'Carol'ın Kitabı' ile Dönüyor

THE Walking Dead: Daryl Dixon İkinci Sezonu 'Carol'ın Kitabı' ile Dönüyor
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Daryl Dixon'un yeni sezonu, 30 Eylül'de TV+'ta izleyicilerle buluşuyor. Daryl'in Fransa'daki serüveni ve Carol'ın geri dönüşü üzerine yoğunlaşan altı bölümlük bu sezonda, karakterlerin karşılaştığı içsel çatışmalar ve büyük mücadeleler öne çıkacak.

THE Walkıng Dead: Daryl Dixon'ın ikinci sezonu 'Carol'ın Kitabı' başlığıyla, 30 Eylül'de türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak, TV+'ta izlenebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle sadece TV+'ta yayınlanacak olan dizi altı bölümden oluşuyor. Bu sezon, Daryl'in Fransa'da kalma kararı, onu geri dönülmez bir yola sokuyor. Daryl'in kararı sadece kendisini değil, hikayeye yeniden dahil olan Carol'ı da etkiliyor. Carol, eski dostunu bulma misyonuyla tehlikelerle dolu bir serüvene atılıyor. Ancak asıl büyük çatışma, Genet'in yükselen gücü ile baş gösteriyor. Fransa, Pouvoir ve Union of Hope adlı iki grup arasında adeta bir savaş meydanına dönüşüyor. Daryl ve Carol, hem düşmanlarıyla hem de içsel travmalarıyla yüzleşirken, derin karakter gelişimleri yaşanacak ve hangi yolu seçeceklerine karar vermek zorunda kalacaklar.

Başrolde Norman Reedus, Daryl Dixon karakterine hayat vermeye devam ediyor. Ona eşlik eden Melissa McBride, Carol Peletier karakteriyle hikayeye bu sezonda yeniden dahil oluyor. Diğer önemli oyuncular arasında, Clémence Poésy (Isabelle karakteriyle), Adam Nagaitis (Genet hareketinin kilit ismi Quinn rolünde) ve Anne Charrier, Daryl'in Fransa'daki mücadelesine yön veren karakterlerden biri olarak yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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